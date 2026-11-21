تعاقدت النجمة درة على بطولة مسلسل «اعتراف» أمام الفنان كريم فهمي، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، في أول تعاون فني يجمعهما ببطولة عمل درامي واحد، ليقدما معًا تجربة جديدة في الدراما الرمضانية.
ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب درة وكريم فهمي، بيومي فؤاد، ومحمود ياسين جونيور، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف كريم فهمي، ويخرجه محمد الخبيري، بينما تتولى شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي إنتاجه.
ويقدم كريم فهمي من خلال «اعتراف» تجربة تجمع بين التمثيل والتأليف، إذ يتولى كتابة العمل والمشاركة في بطولته، في تعاون جديد مع المخرج محمد الخبيري، الذي يقود العمل تمهيدًا لعرضه خلال الموسم الرمضاني.
وتأتي مشاركة درة في «اعتراف» لتضعها في منافسة موسم رمضان 2027، حيث تتصدر بطولة العمل أمام كريم فهمي، في أول لقاء فني يجمعهما ضمن مسلسل درامي واحد، وهو مسلسل اجتماعي.
ومن المقرر عرض مسلسل «اعتراف» خلال شهر رمضان 2027 عبر قنوات المتحدة ومنصة WATCH IT، فيما تتواصل التحضيرات للعمل استعدادًا لبدء التصوير، على أن يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالأحداث والشخصيات التي يقدمها أبطاله.
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