5 تحديات تواجه الجزء الثاني من "نيللي وشريهان" في رمضان 2027 الجزء الثاني من مسلسل نيللي وشريهان واحد من الأعمال التي ينتظرها الجمهور في موسم رمضان 2027 من بطولة دنيا إقرأ المزيد

الجزء الثاني من مسلسل "نيللي وشريهان" واحد من الأعمال التي ينتظرها الجمهور في موسم رمضان 2027، من بطولة دنيا وإيمي سمير غانم، ومنذ سنوات ويطالب الكثيرون بتقديم جزء ثاني للعمل وهو ما سيتحقق هذا العام.

لكن هذه العودة سيكون أمامها تحديات كثيرة نستعرضها في النقاط التالية:

- مرور 10 سنوات على الجزء الأول

10 سنوات مرت على عرض الجزء الأول من مسلسل "نيللي وشريهان" الذي نافس في رمضان 2016 وحقق نجاحا كبيرا، لذا عودة العمل بعد كل هذه السنوات هو أول تحدٍّ، فما الذي سيتم تقديمه في الجزء الجديد؟.

- غياب محمد سلام

واحد من أسباب نجاح مسلسل "نيللي وشريهان" هو شخصيات الأبطال خاصة شخصية "هاني الدبدوب" التي قدمها الفنان محمد سلام، ومع إعلان غياب محمد سلام عن المسلسل هذا تحدي كبير لتحقيق نفس النجاح.

محمد سلام كان تميمة حظ دنيا سمير غانم، كان معها في أغلب أعمالها وحقق ثنائية ناجحة معها، وفي "نيللي وشريهان" حقق مع إيمي سمير غانم ثنائية ناجحة أيضا، والجمهور بالطبع كان يتمنى عودته وقد لا يرضى بأي تفسير لغيابه أو استبداله بشخص آخر، وقد يرفض البعض فكرة عودة المسلسل في ظل غيابه.

- المقارنة

مع كل مشهد في المسلسل ومع كل تطور في الشخصيات سيعقد الجمهور مقارنات بين الجديد والقديم، فهل ستكون المقارنة في صالح المسلسل أم ضده؟.

- كوميديا من جديد

التحدي الأكبر أمام دنيا وإيمي سمير غانم هو تقديم الكوميديا وعدم الخروج من هذه الدائرة، قد يحب الجمهور مشاهدتهما في شخصيات مختلفة ففكرة تكرار شخصية من جديد قد تشعر الجمهور بالملل، خاصة مع تكرار ظهورهم بكاركترات عديدة.

- وفاة فنانين من الجزء الأول

هناك شخصيات لن تتواجد في الجزء الثاني لأن أبطالها توفوا مثل "عم بندق" التي قدمها الفنان أحمد حلاوة و"عم دهب" التي قدمها الفنان محمود الجندي، لذا قد تحدث تغيرات جديدة تجعل الجمهور يشعر أنه يشاهد مسلسلا آخر.

صناع المسلسل أمام تحدي كبير لوجود أفكار جديدة ومختلفة تسمح لتقديم الجزء الثاني بصورة لا تشوه الجزء الأول.