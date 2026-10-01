غادة عادل ومجدي الهواري يحتفلان بخطوبة ابنتهما مريم تحتفل الفنانة غادة عادل وطليقها المخرج والمنتج مجدي الهواري بخطوبة ابنتهما مريم.ونشر منظم الأفراح أحمد ياسين إقرأ المزيد

تحتفل الفنانة غادة عادل وطليقها المخرج والمنتج مجدي الهواري بخطوبة ابنتهما مريم.

ونشر منظم الأفراح أحمد ياسين فيديو مجمع من حفل الخطوبة، وظهرت علامات السعادة على "أم العروس" غادة عادل.

وكانت مريم وغادة عادل حلا ضيوفا على برنامج "صاحبة السعادة" وتحدثا عن علاقتهما المميزة، وأكدت الفنانة أن ابنتها تعد أقرب الأشخاص إليها، ووصفتها بأنها "الصديقة الانتيم"، موضحة أن العلاقة بينهما تقوم على التفاهم والثقة والمشاركة اليومية في مختلف تفاصيل الحياة.

كما أشارت إلى أن أبناءها يحرصون دائمًا على التعبير عن مشاعرهم تجاهها، لافتة إلى أن أحد أبنائها يخبرها يوميًا بأنها "أحلى أم" وأنها ما زالت تحتفظ بروح الشباب.

من جانبها، أعربت مريم مجدي الهواري عن حبها الشديد لوالدتها، مؤكدة أنها تستمتع بالخروج وقضاء الوقت معها أكثر من أي شخص آخر.

وأضافت أن والدتها ليست مجرد أم بالنسبة لها، بل صديقتها المقربة التي تشاركها تفاصيل حياتها المختلفة، وهو ما يعكس قوة العلاقة الأسرية التي تجمعهما.