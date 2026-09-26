انطلاق مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بحضور النجوم أقيم مساء الجمعة 25 سبتمبر حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة.شهد حفل الافتتاح حضو إقرأ المزيد

أقيم مساء الجمعة 25 سبتمبر حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة.

شهد حفل الافتتاح حضور عدد من النجوم، ومنهم فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، شيكو، صبري فواز، رنا رئيس، أيتن عامر، وسماح أنور، خالد جلال، ومجموعه كبير من الفنانين والمخرجين.

تقام فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان في الفترة من 25 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2026.

وقال المهرجان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" إنه سيتم منح أولوية المشاركة للعروض التي تتناول مفهوم الرعاية أو تتقاطع معه بشكل مباشر أو غير مباشر مثل العائلة والصداقة والأمومة والدعم النفسي والتعافي والأمان والمسؤولية أو تفاصيل المساندة اليومية، مشيرا إلى أن هذا النشاط يأتي كجزء من مشروع حلقات الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بواسطة معهد جوته وتحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

ويمكن لصانعات المسرح التقدم بأعمال تتناول أي موضوع مع أفضلية للأعمال المرتبطة بالرعاية، أما الفنانون الرجال فيمكنهم التقدم بأعمال تبرز تجارب النساء وترتبط بموضوع الرعاية بشكل واضح.

يشار إلى أن الدورة الرابعة لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، تحمل اسم اسم النجمة الراحلة سناء جميل، ويأتي ذلك الاختيار ضمن تقليد اتبعه المهرجان في دوراته السابقة بهدف إحياء تراث نجمات المسرح الراحلات وبدأ بشويكار ثم عايدة عبد العزيز وتلتها سميحة أيوب وصولا إلى سناء جميل.

مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة تنظمه مؤسسة جارة القمر، ويقام تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة.