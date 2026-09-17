حبس شقيق الفنانة رنا رئيس لمدة عام لحيازة المخدرات وسلاح أبيض عاقبت محكمة جنح مدينة الشيخ زايد بالجيزة اليوم الخميس الطالب عبدالله رئيس شقيق الفنانة الشابة رنا رئيس بال إقرأ المزيد

عاقبت محكمة جنح مدينة الشيخ زايد بالجيزة، اليوم الخميس، الطالب عبدالله رئيس، شقيق الفنانة الشابة رنا رئيس، بالحبس لمدة عام، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وسلاح أبيض، وقيادة سيارة دون لوحات معدنية تحت تأثير المواد الكحولية.

وتعود تفاصيل القضية إلى عدة أشهر، حيث بدأت الواقعة عندما قامت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الشيخ زايد بتوقيف سيارة ملاكي بأحد التجمعات السكنية الراقية والتي كان يقودها المتهم، وتبين عدم حملها للوحات معدنية خلفية.

وبتفتيش السيارة، عُثر بداخلها على حقيبة تحوي على قطعتين من جوهر الحشيش المخدر، وزجاجة مشروبات كحولية، بالإضافة إلى سلاح أبيض "مطواة"، وعبوة رذاذ "سيلف ديفنس"، ومبلغ مالي قدره 100 دولار.

وخلال التحقيقات، أنكر شقيق رنا رئيس صلته بكافة المواد المخدرة والسلاح الأبيض المنسوبة إليه، مؤكداً أن علاقته بالمضبوطات تقتصر فقط على مبلغ الـ 100 دولار، حيث قال أنه لا يتعاطى المواد المخدرة، وأنه ليس له علاقة بالمضبوطات المثبتة بالمحضر.

وأحيلت القضية إلى محكمة الجنح التي قضت بحبس المتهم لمدة عام مع الشغل.