ضبط سائق سيارة "نقل" بتهمة تحميل طلاب مدرسة فوق مقاعد دراسية بالشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 سبتمبر 2026 03:34 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "نقل" بتحميل بعض المقاعد المدرسية ويعتليها مجموعة من الطلاب أثناء سيره بأحد الطرق معرضاً حياتهم والمواطنين للخطر بالشرقية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 15/الجارى حال قيامه بنقل بعض المقاعد المدرسية من إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر لإحدى المدارس الأخرى بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية والسماح للطلبة المشار إليهم بإعتلاء السيارة لتوصيلهم لإحدى المناطق بدون مقابل.

وتم التحفظ على السيارة ..وإتخاذ الإجراءات القانونية.