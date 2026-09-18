«مستقبل وطن» يواصل مبادراته الخدمية بالقليوبية.. رفع كفاءة المدارس ودعم غير القادرين (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 سبتمبر 2026 04:26 مساءً - أجرى حزب "مستقبل وطن" جولة ميدانية بمحافظة القليوبية بمناسبة افتتاح مقر الحزب الجديد بالمحافظة، وعقد لقاء تنظيمي موسع، ضم كل أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة القليوبية، وكافة التنظيميين وأمناء الأمانات النوعية، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وذلك للوقوف على معدلات تنفيذ خطة العمل، ورصد المتطلبات الفعلية للمواطنين على أرض الواقع، للعمل على تلبيتها، بما يسهم في تعزيز آليات العمل التنظيمي والخدمية.

وتأتي جولات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن في إطار متابعة تنفيذ حزمة المبادرات التي أعلن الحزب تبنيها خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية كاملة لغير القادرين في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وتنظيم قوافل طبية كبرى تضم مختلف التخصصات، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات الجامعية، إلى جانب توفير سيارات مجهزة بالمستلزمات الطبية، وتنظيم فعاليات لتجهيز 1500 عروس بمختلف المحافظات، مع مضاعفة أعداد تجهيز العرائس ليصل إلى 3000 عروس.

ويأتي ذلك تماشيًا مع استراتيجية الحزب لمساندة المواطنين، ودعم جهود الدولة، من خلال متابعة احتياجات كل محافظة والعمل على تنفيذ الخدمات المستهدفة وفقًا للحصر والاحتياجات التي يتم رصدها على أرض الواقع.