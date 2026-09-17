زوجة الفنان سامح حسين تطلب الدعاء له بعد دخوله العناية المركزة

طلبت وسام حمدي، زوجة الفنان المصري سامح حسين، من الجمهور الدعاء له بالشفاء، بعدما تعرض لأزمة صحية شديدة منذ ثلاثة أيام وما زال يرقد بقسم العناية المركزة في المستشفى.

وكتبت زوجة سامح حسين منشوراً عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، قالت خلاله: "في مثل هذه المواقف لا أستطيع أن أعبر عن مشاعري، لكن أريد أن أشكر كل شخص حاول يتواصل معي، ليطمئن على سامح، وشكراً لكل دعوة صادقة بالشفاء.. فدعاؤكم هون كثيراً من الأزمة التي نعيشها"، مضيفة: "ما زلنا في حاجة كبيرة لدعواتكم الطيبة".

وعن آخر تطورات حالته الصحية، قالت زوجة الفنان: "سامح الحمد لله يتحسن لكنه ما زال في العناية المركزة وحالته تحتاج المتابعة الطبية المستمرة، كما أن الزيارة ما زالت ممنوعة.. لكن الحمد لله رب العالمين في تحسن".

ولم تكشف زوجة سامح حسين عن تفاصيل أزمته الصحية التي يمر بها حالياً، واكتفت بطلب الدعاء والدعم المعنوي.

وكان مصدر مقرب قد كشف في تصريحات صحفية، أن سامح حسين كان يمارس حياته الفنية بشكل طبيعي خلال الأيام الماضية، حتى أنه سافر إلى مدينة بور سعيد لعرض مسرحية جديدة بعنوان "بوكس العيلة"، وهي من إنتاجه الشخصي، إلا أنه شعر بعدم القدرة على استكمال المسرحية، لكنه تحامل على نفسه ظناً منه أنها حالة من الإجهاد فقط".

وأضاف المصدر أن حالته تدهورت بشكل متسارع، ليقرر العودة إلى القاهرة رفقة زوجته، حيث توجه إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن الأطباء اكتشفوا خللاً في بعض الوظائف الحيوية، وتقرر دخوله غرفة العناية المركزة، تحت الملاحظة الدقيقة.