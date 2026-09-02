هل رفض عادل إمام وجود محمود عبد العزيز في فيلم حسن ومرقص؟ كشف الكاتب الصحفي والإعلامي عماد الدين أديب ولأول مرة عن التفاصيل والكواليس الخاصة بفيلم حسن ومرقص الذي سبق إقرأ المزيد

كشف الكاتب الصحفي والإعلامي عماد الدين أديب، ولأول مرة عن التفاصيل والكواليس الخاصة بفيلم "حسن ومرقص" الذي سبق وعُرض قبل نحو 16 عاماً تقريباً، باعتباره مُنتج هذا المشروع، موضحاً أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز كان المرشح الأول والأساسي لمشاركة الفنان عادل إمام بطولة العمل، قبل أن تحول الخلافات القديمة بينهما دون تحقق ذلك.

وأوضح عماد الدين أديب، خلال حواره في بودكاست "موعد مع لميس" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه نجح في البداية في عقد جلسة صلح بين عادل إمام ومحمود عبد العزيز على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي، والاتفاق على مشاركتهما معاً في "حسن ومرقص"، إلا أن تجدد الحديث والخلافات القديمة المتعلقة بمسلسل "رأفت الهجان" أدى إلى تعثر المحاولة ورفض الطرفين العمل معاً.

وأكد أنّ عادل إمام، رفض لاحقاً وجود محمود عبد العزيز في الفيلم، حيث قال للمنتج آنذاك، "مش ممكن أشتغل معاه"، فيما جدد الفنان الراحل محمود عبد العزيز رغبته في الانسحاب من المشروع، حيث قال هو الآخر للمنتج: "وأنا مش عايز أشتغل معاه".

وأضاف أنه عقب اعتذار محمود عبد العزيز، طرح الفنان عادل إمام أسماء عدة لمشاركته البطولة، إلا أن عماد الدين أديب أصر على ضرورة وجود نجم يمتلك القيمة والمكانة الفنية كلتيهما لضمان التوازن بين شخصيتي العمل الرئيسيتين، ليقترح "الزعيم" بعدها اسم الفنان الراحل عمر الشريف باعتباره القادر على الوقوف أمامه في هذا العمل، "عادل إمام قال لي: (أنا مفيش حد موازي ليّ أو في قيمتي غير عمر الشريف)".

وأشار إلى أنه تواصل مع الفنان عمر الشريف الذي أبدى موافقة فورية وحضر إلى المكتب خلال ساعة واحدة، ليتم الاتفاق رسمياً بين النجمين، مُشيداً بالتزام وانضباط عمر الشريف خلال كواليس التصوير؛ إذ كان حريصاً دوماً على الحضور في المواعيد المحددة وحفظ حواره وحوار الممثلين أمامه، مما أسهم في خروج العمل بصورة مميزة، "كان من أعظم الأفلام.. ومن أعظم الناس عمر الشريف، بييجي في ميعاده مظبوط، مذاكر، حافظ، لابس لبسه، عارف الشخصية، عارف حوار الطرف اللي قدامه، مش عارف حواره بس، لأ، عارف عادل إمام أو الأستاذ عادل هيقول له إيه".

وتعود قصة الخلافات بين محمود عبد العزيز وعادل إمام، إلى عام 1987 تقريباً، عندما كان المخرج يحيى العلمي، يعقد جلسات عمل مع الكاتب صالح مرسي، للتحضير لمسلسل "رأفت الهجان"، وجرى وقتها ترشيح الفنان محمود عبد العزيز، لتقديم دور البطولة؛ حيث اطلع على المعالجة التلفزيونية، وتحمس بالفعل لذلك المشروع، لكن كان المخرج مُتردداً تجاهه إلى حدّ ما، وتمسك بإسناد الدور إلى عادل إمام، لاسيما وأنهما تعاونا سوياً في مسلسل "دموع في عيون وقحة" عام 1980، وحققا نجاحاً كبيراً آنذاك، وذلك حسبما كشف الإعلامي عمرو الليثي، والذي كان يعمل مساعد مخرج في "رأفت الهجان"، وكان مطلعاً على التفاصيل عن قُرب.

وقال عمرو الليثي، في شهادته، إنّ: "يحيى العلمي، عرض المشروع على عادل إمام، ووافق على تقديمه بالفعل، وبدأ في حضور بروفات الترابيزة، مع مشهد وفاة شخصية البطل، ومع نهاية اليوم، أبدى اعتراضه للمخرج على بداية الأحداث، والتي تبدأ بوفاة رأفت الهجان؛ حيث رأى أنّ العمل سيفقد عنصر الإثارة والتشويق، وبعدها عرض المخرج على المؤلف رغبة عادل إمام في تعديل بعض المشاهد، إلا أنه رفض بشكلٍ قاطع، حدوث أي تعديلات".

وتابع: "في ظل تمسك المؤلف بموقفه، وتمسك عادل إمام بوجهة نظره، اضطر الأخير للاعتذار عن عدم المشاركة في المسلسل؛ ليعود الدور مرة أخرى إلى الفنان محمود عبد العزيز".