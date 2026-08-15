لاعبو الزمالك يقضون الإجازة قبل العودة للتدريبات استعدادًا...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أغسطس 2026 11:24 صباحاً - نشر مينا ماهر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مجموعة من الصور التي ظهر خلالها عدد من لاعبي الزمالك أثناء قضائهم فترة الراحة، قبل استئناف التدريبات استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

لاعبو الزمالك في فترة راحة

وظهر لاعبو الزمالك في أجواء ودية خلال الإجازة التي حصل عليها الفريق، عقب انتهاء المعسكر الأخير، والذي تخلله خوض عدد من المباريات الودية ضمن خطة الإعداد للموسم المقبل.

واستغل اللاعبون فترة الراحة من أجل استعادة النشاط قبل العودة إلى التدريبات الجماعية، ومواصلة العمل استعدادًا للاستحقاقات التي تنتظر الفريق.

الزمالك يستأنف تدريباته غدًا

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدًا السبت على ملعب الدفاع الجوي، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون.

ويواصل الجهاز الفني تجهيز الفريق من خلال التدريبات والمباريات الودية، بهدف الوصول باللاعبين إلى أعلى مستوى من الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق الموسم الجديد.

الزمالك يواجه مودرن سبورت وديًا

ويستعد الزمالك لخوض ثالث مبارياته الودية أمام مودرن سبورت، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن برنامج الفريق التحضيري للموسم الجديد.

وتأتي المباراة في إطار حرص الجهاز الفني على تجربة أكبر عدد من اللاعبين، والوقوف على مستواهم، إلى جانب تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية التي يتم التدريب عليها خلال فترة الإعداد.