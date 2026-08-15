أخبار اليمن : الأرصاد يحذّر من أمطار ورياح وسيول

الأرصاد يحذّر من أمطار ورياح وسيولتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المحتمل هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالرياح الهابطة وتساقط حبات البرد أحياناً على محافظات لحج، وتعز، وإب، والضالع، والبيضاء، وذمار، وريمة، وصنعاء، والمحويت، وعمران، وحجة وصعدة وأجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مرتفعات المهرة، وحضرموت، وشبوة، وأبين، ومأرب والجوف وأجزاء من السواحل الجنوبية.

وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها والمجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر من العواصف الرعدية والرياح الهابطة ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبجوار الأشجار العالية وعدم استخدام الهواتف المحمولة وبفصل التيار الكهربائي أثناء العواصف الرعدية.

وحذر كذلك من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية والسهول الساحلية بسبب هطول الأمطار وتشكّل الضباب، وكذا من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية نتيجة استمرار الأمطار.

ودعا الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.