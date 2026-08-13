عامر العمايرة يكشف تفاصيل جديدة في أزمة خوان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 10:20 مساءً - كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح، عن تطورات جديدة في أزمة البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، بعد غيابه عن تدريبات الفريق خلال الفترة الأخيرة دون الحصول على موافقة الجهاز الفني أو إدارة النادي.

تصاعد أزمة خوان بيزيرا مع الزمالك

وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل داخل نادي الزمالك بسبب موقف بيزيرا، خاصة مع استمرار غيابه عن التدريبات، وتردد أنباء حول إمكانية اتخاذ اللاعب خطوة قانونية لإنهاء تعاقده من جانب واحد.

وأصبحت أزمة اللاعب محل اهتمام كبير، في ظل ارتباط مستقبله مع الزمالك باللوائح المنظمة للعقود وحقوق وواجبات اللاعبين تجاه الأندية.

العمايرة: بيزيرا لن يستطيع فسخ عقده حاليًا

وأوضح عامر العمايرة أن اللاعب البرازيلي ووكيله يعلمان أن الزمالك لن يتجه إلى فسخ التعاقد من طرف واحد خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن المدة التي قضاها اللاعب بعيدًا عن التدريبات لم تصل إلى الحد الذي يسمح له باتخاذ إجراء قانوني بفسخ عقده.

وأكد خبير اللوائح أن موقف الزمالك ما زال قائمًا من الناحية القانونية، خاصة في ظل عدم تجاوز فترة الغياب المدة التي تستند إليها مثل هذه الإجراءات.

عقوبات تنتظر اللاعب حال عودته

وكتب عامر العمايرة عبر حسابه على موقع «فيسبوك» أن بيزيرا ووكيله يدركان أن الزمالك لن يفسخ التعاقد معه، لافتًا إلى أن اللاعب لم يتجاوز ثلاثة أسابيع منذ غيابه عن معسكر الإعداد.

وأشار إلى أنه قبل انتهاء هذه المدة سيكون اللاعب، وفق تصوره، في القاهرة، وحينها يمكن للنادي تطبيق اللائحة الداخلية عليه بسبب الغياب عن التدريبات دون إذن.

موعد القيد في الإمارات

وتطرق خبير اللوائح إلى نقطة أخرى مرتبطة بمستقبل اللاعب، موضحًا أن فترة القيد في الإمارات تستمر حتى 28 سبتمبر.

وقد يكون هذا الموعد محل اهتمام في ظل الحديث عن مستقبل بيزيرا وإمكانية وجود عروض أو تحركات مرتبطة بانتقاله إلى نادٍ آخر، إلا أن موقف اللاعب النهائي لم يُحسم حتى الآن.

موقف الزمالك في أزمة بيزيرا

وتترقب جماهير الزمالك التطورات الجديدة في ملف خوان بيزيرا، خاصة مع استمرار غياب اللاعب عن تدريبات الفريق، وسط تمسك النادي بالحفاظ على حقوقه التعاقدية وتطبيق اللوائح الداخلية في حال استمرار الغياب.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة حسمًا لمستقبل اللاعب، سواء بالعودة إلى تدريبات الزمالك والالتزام بقرارات الجهاز الفني، أو ظهور تطورات جديدة بشأن موقفه التعاقدي.