مباريات اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026.. مواعيد السوبر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 10:20 صباحاً - تتجه أنظار جماهير كرة القدم، اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، إلى مجموعة من المواجهات المهمة التي تقام في مختلف الملاعب، وسط ترقب خاص للمباراة التي تجمع باريس سان جيرمان وأستون فيلا في بطولة كأس السوبر الأوروبي.

وتضم أجندة اليوم عددًا من المباريات الودية التي تأتي ضمن استعدادات الأندية للموسم الكروي الجديد، إلى جانب مواجهات في التصفيات المؤهلة لدوري المؤتمر الأوروبي.

موعد مباراة كأس السوبر الأوروبي

تتجه الأنظار إلى مواجهة باريس سان جيرمان أمام أستون فيلا، في لقاء يجمع بطل دوري أبطال أوروبا مع بطل الدوري الأوروبي.

باريس سان جيرمان × أستون فيلا – الساعة 10 مساءً.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، في ظل رغبة الفريقين في افتتاح الموسم بالتتويج بلقب أوروبي جديد.

مواعيد المباريات الودية اليوم

تشهد الملاعب الأوروبية عددًا من المواجهات التجريبية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، وجاءت مواعيد أبرزها كالتالي:

باريس × أوكسير – الساعة 2 ظهرًا.

فيليبرت × بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 6 مساءً.

إيفرتون × نيوكاسل – الساعة 6:10 مساءً.

آينتراخت فرانكفورت × إف سي إف فرانكفورت – الساعة 6:30 مساءً.

آرسنال × كومو – الساعة 8:30 مساءً.

مانشستر يونايتد × ليدز يونايتد – الساعة 8:30 مساءً.

نوتينجهام فورست × باير ليفركوزن – الساعة 8:45 مساءً.

ديبورتيفو لا كورونيا × ريال مدريد – الساعة 9 مساءً.

مالاجا × فولهام – الساعة 9 مساءً.

مواعيد مباريات تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي

وتتواصل اليوم منافسات التصفيات المؤهلة لدوري المؤتمر الأوروبي، حيث تقام عدة مواجهات مهمة، أبرزها:

كوبنهاجن × ديبريتشين – الساعة 6 مساءً.

كاتوفيتشي × هابويل تل أبيب – الساعة 6 مساءً.

رابيد فيينا × بايد – الساعة 6 مساءً.

وتسعى الأندية المشاركة في هذه المواجهات إلى تحقيق نتائج إيجابية تمنحها أفضلية قبل استكمال مشوار التصفيات، فيما تواصل الفرق الأوروبية استعداداتها للموسم الجديد من خلال المباريات الودية.