حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 أغسطس 2026 05:12 صباحاً - كشف الفنان محمد رمضان عن تفاصيل جديدة بشأن مشاركته في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2027، معلنًا اسم مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان «عشماوي»، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك».

محمد رمضان يعلن اسم مسلسله في رمضان 2027

وشارك رمضان جمهوره خبر العمل، مشيرًا إلى بدء العد التنازلي لشهر رمضان 2027، ومعلنًا أن المسلسل من تأليف محمد إسماعيل أمين، بينما يتولى المخرج بيتر ميمي مهمة الإخراج.

محمد رمضان يشوق جمهوره لـ«عشماوي»

واكتفى الفنان محمد رمضان في إعلانه بالكشف عن اسم المسلسل وأسماء أبرز أفراد فريق العمل، دون تقديم تفاصيل إضافية حول أحداث القصة أو الشخصيات التي سيجسدها أبطال العمل.

وأثار الإعلان حالة من التفاعل بين متابعيه، خاصة مع الكشف عن تعاونه للمرة الأولى في هذا المشروع مع المؤلف محمد إسماعيل أمين والمخرج بيتر ميمي.

«عشماوي» في رمضان 2027

ومن المنتظر أن ينافس مسلسل «عشماوي» ضمن الأعمال الدرامية التي تعرض خلال موسم رمضان 2027، بينما لم يتم الإعلان حتى الآن عن القائمة الكاملة لأبطال المسلسل أو تفاصيل الشخصية التي يقدمها محمد رمضان.

ويترقب جمهور الفنان خلال الفترة المقبلة الكشف عن مزيد من المعلومات المتعلقة بالعمل، سواء بشأن القصة أو فريق التمثيل أو موعد انطلاق التصوير، بالتزامن مع بدء التحضيرات للموسم الرمضاني الجديد.

ويأتي إعلان «عشماوي» ليؤكد استعداد محمد رمضان للعودة إلى المنافسة الدرامية الرمضانية، وسط اهتمام من جمهوره بما سيقدمه في تجربته الجديدة.