أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026.. عيار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 7 أغسطس 2026 03:28 مساءً - تواصل أسعار الذهب اهتمام المواطنين في السوق المحلية، في ظل التغيرات المتلاحقة التي يشهدها المعدن الأصفر، الأمر الذي يدفع المتعاملين إلى متابعة الأسعار بصورة مستمرة للتعرف على أحدث مستويات البيع والشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026 تحركات دفعت المواطنين إلى متابعة آخر تحديثات سوق الصاغة، خاصة سعر عيار 21 باعتباره الأكثر تداولًا وانتشارًا بين المشترين.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5980 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث درجة النقاء بين الأعيرة المتداولة، نحو 6834 جنيهًا للجرام.

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى حوالي 5125 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

أما سعر الجنيه الذهب فسجل خلال تعاملات اليوم الجمعة نحو 47840 جنيهًا، مع استمرار متابعة حركة الأسعار في محلات الصاغة خلال الساعات المقبلة.

وتتأثر أسعار الذهب محليًا بعدد من العوامل، من بينها حركة الأسعار العالمية للمعدن النفيس، إلى جانب تطورات سعر صرف الدولار وحجم الطلب على المشغولات والسبائك في السوق المصرية.

ويحرص الراغبون في شراء الذهب على متابعة تحديثات الأسعار قبل إتمام عمليات الشراء، خاصة في ظل إمكانية تغير الأسعار على مدار اليوم.