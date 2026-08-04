وفاة الشقيق الأكبر للفنان محمد هنيدي نعى الفنان محمد هنيدي عبر صفحته الرسمية في إنستجرام رحيل شقيقه الأكبر.وكتب محمد هنيدي: إنا لله وإنا إليه ر إقرأ المزيد

نعى الفنان محمد هنيدي عبر صفحته الرسمية في "إنستجرام" رحيل شقيقه الأكبر.

وكتب محمد هنيدي: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله في وفاة أخي الأكبر هشام، نسألكم له الدعاء بالرحمة والمغفرة، العزاء يقتصر على صلاة الجنازة".

ويأتي ذلك في حين كان مقررا إقامة العرض الخاص لأحدث أفلام محمد هنيدي "الجواهرجي" مساء اليوم.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم "الجواهرجي" طرحت الإعلان الترويجي للفيلم، تمهيدًا لطرحه بدور العرض السينمائي بداية من 5 أغسطس، ليكشف عن أجواء كوميدية مليئة بالمواقف الطريفة التي تجمع بين أبطال العمل، وفي مقدمتهم النجم محمد هنيدي والنجمة منى زكي.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، أبرزهم محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، باسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، وهو من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.