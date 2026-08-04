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استعدادت شيرين عبد الوهاب لحفلها المرتقب في الساحل الشمالي

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 نشر الفنان عزيز الشافعي فيديو جديد جمعه بالنجمة شيرين عبد الوهاب اثناء البروفا التي تسبق حفلها في الساحل الشمالي في الجمعة السابع من أغسطس.

وظهرت شيرين وهي تغني بسعادة وانفعال، ويظهر عليها ملامح الراحة والانسجام.

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وكانت شيرين وجهت رسالة إلى جمهورها، دعتهم خلالها لحضور حفلها المرتقب، المقرر إقامته يوم 7 أغسطس في الساحل الشمالى، وقالت شيرين، في فيديو نشرته عبر حساباتها الرسمية: حبايب قلبي هستناكم في الحفلة يوم 7 أغسطس.. بحبكم.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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