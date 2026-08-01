حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أغسطس 2026 07:20 صباحاً - في تصريحات نارية أثارت جدلاً واسعاً بالوسط الرياضي، شنّ سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى المنتخبات الوطنية، هجومًا حادًا على عدد من المحللين الرياضيين واللاعبين المعتزلين ممن ينشطون في وسائل الإعلام للحديث عن قرارات الجهاز الفني لـ "الفراعنة" بقيادة حسام حسن وأخيه إبراهيم حسن.

سعفان الصغير يفتح النار على منتقدي جهاز المنتخب: ”نقدكم غِلّ وبحث عن التريند”

وأوضح الصغير أن هناك فارقًا كبيرًا بين التحليل الفني المعتمد على دراسة الميدان، وبين محاولات توجيه الاتهامات الشخصية وإثارة الجدل لغايات إعلامية.

هجوم على "محللي القنوات" والتريند

وعبر مشاركته في أحد البرامج الحوارية (البودكاست)، انتقد مدرب حراس الفراعنة غياب المهنية لدى بعض الوجوه الإعلامية من اللاعبين السابقين، قائلاً إن العديد ممن يقدمون النصائح التكتيكية للجهاز الفني حاليًا لا يملكون سجلًا أو تواجدًا تدريبيًا حقيقيًا على الساحة.

وأشار سعفان إلى أن هدف هذه الهجمات المباشرة ليس إصلاح المسار أو تقديم نقد بناء، بل كسب التفاعل والمشاهدات قائلًا:

"هناك من يتصدر الشاشات ليتحدث بعلو صوت عن كيفية إدارة كابتن حسام أو كابتن إبراهيم للمباريات، والهدف الحقيقي هو الطواف بين القنوات وصناعة (التريند). النقد الفني حق مكفول ومقبول للجميع، لكن ما نراه يتجاوز الحدود ويدخل في نطاق الغِل والاستهداف الشخصي."

استشهاد بإشادات أسطورية وتفنيد للاتهامات

واستشهد سعفان الصغير بالقيمة التاريخية والفنية للعميد حسام حسن، موضحًا أن القيمة التدريبية والرياضية للتوأم تتمتع باحترام وتقدير قاري ودولي واسع، مشيرًا إلى الإشادات الصريحة التي حظي بها حسام حسن من أساطير كرة القدم مثل النجم الجزائري رابح ماجر والفرنسي تييري هنري.

واختتم الصغير حديثه بالتأكيد على أن الجهاز الفني يركز بصورة كاملة على تنفيذ أهدافه الوطنية مع منتخب مصر، ولن يلتفت إلى المحاولات التي تستهدف التقليل من جهوده أو شق صف الاستقرار داخل قوام الفريق.