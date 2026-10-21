استقرار أسعار الذهب

استقرار أسعار الذهباستقرت ‌أسعار الذهب اليوم، قرب أدنى مستوى في أسبوع، إذ أجج ‌ارتفاع أسعار النفط مخاوف التضخم المرتبطة بالتوتر في الشرق الأوسط، في حين يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌الأسبوع المقبل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4127.31 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 15 أكتوبر في وقت سابق من التداولات.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر المقبل 0.1 بالمئة إلى 4145.20 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 57.46 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة ​إلى 1630.03 دولار، وهبط البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1089.73 دولار.