احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه في ضوء رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتطوير مهارات طلاب الصف الأول الثانوي وصقلهم بالمهارات التي تمكنهم من التعامل مع متطلبات التكنولوجيا الحديثة، وتأهيلهم لفرص التدريب في الشركات الدولية أو السفر في برامج تبادل وتشجيعهم على مواصلة تنمية مهاراتهم الرقمية، فقد تقرر عقد اختبار مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي من خلال اختبار توفاس TOFAS عبر منصة كيريو QUREO داخل المدارس وفقا للجدول التالي :

14 ديسمبر 2026: بمحافظات الدقهلية - البحيرة - المنوفية - سوهاج - المنيا - قنا- الفيوم - أسوان - بورسعيد

15 ديسمبر 2026: بمحافظات الجيزة، الشرقية، الإسكندرية، أسيوط، بني سويف، دمياط، الأقصر، مطروح، الوادي الجديد

16 ديسمبر 2026: بمحافظات القاهرة، القليوبية ، الغربية ، كفر الشيخ، الإسماعيلية، البحر الأحمر، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء

الاختبار متاح للطالب داخل المدرسة يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساءا ، ويتم توزيع الطلاب على فترات متعددة على مدار اليوم ، ويتم التأكد من توافر الانترنت لكل طالب عبر شريحة الاتصال الخاصة بهم والمركبة في جهاز التابلت أو أجهزة المدرسة.