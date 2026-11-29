احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - تشهد البلاد حالة من التغيرات الجوية خلال الفترة من الإثنين وحتى الجمعة، وفقًا للتوقعات الواردة في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وسيناء، وانخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح على بعض المناطق.

وتشمل فرص سقوط الأمطار مناطق من السلوم ومطروح وخليج العقبة وشمال الدلتا ومحافظات الوجه البحري، مع احتمالات امتدادها إلى مناطق أخرى من الدلتا والقاهرة، فضلًا عن مناطق حلايب وشلاتين ورأس بناس على فترات متقطعة.

تكون شبورة مائية

كما حذرت التوقعات من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا.

وتتزامن هذه الظروف مع اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط، وانخفاض درجات الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، ما يستدعي متابعة التحديثات الجوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة والأنشطة البحرية.