احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا استثنائيا للحكومة، بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة إجراءات الحد من حوادث الطرق.

وفي بداية الاجتماع، استعرض رئيس مجلس الوزراء ما اتخذته الحكومة من إجراءات للتعامل مع تداعيات حادث الحريق الذي وقع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق منذ اللحظة الأولى لوقوعه، وكذا ما اتخذته من خطوات وقرارات لمساندة أسر ضحايا ومصابي هذا الحادث الأليم، ودعم المتضررين منه.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجّه منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث بسرعة تحرك الحكومة والجهات المعنية لتقديم الرعاية للمصابين ومساندة أسر الضحايا والمتضررين، كما كلّف فخامته الحكومة بحصر جميع الخسائر التي لحقت بالمتضررين والعمل على تعويضهم عنها بالكامل، موجها باطلاع سيادته أولا بأول على الإجراءات التي تم اتخاذها وأوجه الدعم المقدمة للمتضررين.

وفي ضوء ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تقف إلى جانب أسر الضحايا والمصابين والمتضررين، وتشاركهم أحزانهم، وتبذل كل جهد لتقديم مختلف صور الدعم اللازم لهم، مشيرا إلى أن ألم الفقد وما خلّفه الحادث من معاناة يفوق ما يمكن أن تجبره التعويضات، مهما بلغت قيمتها.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن أجهزة الدولة المعنية تحركت فور وقوع الحادث، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس، وجرى تفعيل غرفة الأزمات المركزية وغرف الأزمات والسيطرة بالوزارات والجهات المختصة، حيث تم في البداية غلق موقع الحادث، ودفع عدد كبير من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفيات، كما تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء للتغلب على الحريق الهائل والتعامل معه، وضمان عدم امتداده إلى المناطق المجاورة. كما تم التعامل مع تداعيات الحادث، حيث تمت إزالة آثاره وفتح الطريق أمام الحركة المرورية عقب الانتهاء من نقل المصابين.

وأضاف رئيس الوزراء أنه حرص على زيارة عدد من المصابين في مستشفيات الإحالة التي شملت كلا من: الشيخ زايد التخصصي، وبولاق الدكرور العام، والشيخ زايد آل نهيان، بمرافقة وزيري الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والمحافظين المعنيين؛ للاطمئنان على حالتهم الصحية، حيث اطمأن من الأطقم الطبية بشأن طبيعة الإصابات وتطور الحالات والعلاج المقدم لها، خاصة في وحدات علاج الحروق.

وفي الوقت نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تواصل، على مدار الساعة، تلقي بلاغات واستفسارات وطلبات أسر الضحايا والمصابين والمتضررين، عبر الخط الساخن 16528 والبوابة الإلكترونية، ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مجلس الوزراء تلقى إخطارات بمبادرات من رجال الأعمال والمستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب والهيئات، إلى جانب مساهمات من قطاعات أخرى بالدولة وتبرعات من الأشقاء العرب وشركات أجنبية.

وفي هذا الصدد، وجّه رئيس مجلس الوزراء الشكر إلى كل من بادر بالمساهمة في دعم أسر الضحايا والمصابين والمتضررين، مؤكدا أن هذه المبادرات تعكس روح التكافل بين أبناء الشعب المصري، وأن الحكومة والمجتمع المدني ورجال الأعمال والمواطنين يقفون صفا واحدا في مواجهة الشدائد.



كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سيتم البدء في دعم أسر الضحايا والمصابين، بعد الانتهاء من تحديد هوية الضحايا، من خلال الوزارات والجهات المختصة، كما يتم الآن حصر جميع الخسائر المادية؛ لتقديم التعويضات بشكل كامل لمستحقيها، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس في هذا الشأن.

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي كذلك لتكليف وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم إجراءات تلقي التبرعات وصرفها، وضمان وصولها إلى مستحقيها من أسر الضحايا والمصابين والمتضررين، وإطلاع الرأي العام على إجمالي المساهمات وآليات توزيعها.

وأضاف أن وزيرة التضامن الاجتماعي ستعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن أسماء الداعمين والمتبرعين وإجمالي المساهمات المالية والعينية، وعرض قيمة المساعدات والتعويضات المقررة لكل مستحق بالاسم؛ سواء من أسر الضحايا أو المصابين أو المتضررين من خسارة الممتلكات، مع توضيح إجراءات الصرف.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية القصوى لأن تكون هناك استراتيجية للحد من حوادث الطرق على مستوى الجمهورية، بحيث تتولى جميع الوزارات المعنية تنفيذها من خلال سياسات وإجراءات محددة، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على إدخال أي تعديلات تشريعية تسهم في تحقيق هذا الهدف المنشود.



وشهد الاجتماع عرض الوزراء المعنيين جهود التعامل مع الحادث، والاجراءات المقترحة للحد من هذه الحوادث.