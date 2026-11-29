أبطال أفريقيا: 5 انتصارات عربيةاستهلت أندية الترجي التونسي والزمالك وبيراميدز المصريين ومولودية الجزائر ونهضة بركان المغربي مشوارها في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 2026-2027 بتحقيق الفوز، ضمن منافسات الجولة الأولى.

ففي المجموعة الأولى، حقق الترجي التونسي فوزا مستحقا على ضيفه ويليت الأنجولي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس.

وافتتح البرازيلي لوكاس ريبيرو التسجيل للترجي في الدقيقة 19 من ركلة جزاء أعاد الحكم تنفيذها، بعدما تصدى لها حارس الفريق الأنجولي في المحاولة الأولى، قبل أن يضيف الجزائري يوسف بلايلي الهدف الثاني في الدقيقة 38، فيما اختتم شهاب الجبالي الثلاثية.

وبهذا الفوز، تصدر الترجي ترتيب المجموعة مؤقتا، في انتظار نتيجة المباراة الأخرى التي تجمع الأحد بين نواذيبو الموريتاني وبترو أتلتيكو الأنجولي.

وفي المجموعة الثانية، فاز الزمالك المصري على ضيفه النادي الإفريقي التونسي بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وسجل الأنغولي شيكو بانزا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة، بعدما تابع كرة مرتدة من حارس مرمى الإفريقي عبد المهيب شماخ، إثر محاولة رأسية من أحمد شريف.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، عاد مولودية الجزائر بفوز ثمين من ملعب مضيفه يانغ أفريكانز التنزاني بهدف دون رد، ليتقاسم صدارة المجموعة مع الزمالك برصيد ثلاث نقاط لكل منهما.

وفي المجموعة الثالثة، استهل نهضة بركان المغربي مشواره في البطولة بفوز عريض على ضيفه كولومب الكاميروني بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على الملعب البلدي بمدينة بركان.

وافتتح أسامة لمليوي التسجيل للفريق المغربي في الدقيقة 20، لينهي نهضة بركان الشوط الأول متقدما بهدف دون رد، قبل أن يدرك الفريق الكاميروني التعادل في الدقيقة 65، إثر هدف عكسي سجله حارس نهضة بركان منير المحمدي بالخطأ في مرماه.

واستعاد الفريق المغربي تقدمه بعد ست دقائق، بهدف أحرزه حمزة الراجي في الدقيقة 71، قبل أن يضيف لمليوي هدفين متتاليين في الدقيقتين 75 و77، ليحسم نهضة بركان المواجهة بأربعة أهداف مقابل هدف.

أما في المجموعة الرابعة، فقد حقق بيراميدز المصري، حامل لقب نسخة 2024-2025، الفوز على ضيفه المغرب الفاسي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 30 يونيو بالقاهرة.

وسجل عبد الرحمن مجدي هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 57، قبل أن يعزز أحمد عبد القادر النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.