32 شهيداً وجريحاً خلال 24 ساعةأعلنت وزارة الصحة والبيئة استشهاد وإصابة 32 مدنيًا جراء العدوان السعودي خلال الساعات الـ24 الماضية في أمانة العاصمة ومحافظات تعز وصعدة وصنعاء.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أن جرائم العدو السعودي أسفرت عن استشهاد مواطن وإصابة 31 آخرين، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان.

وأشارت إلى أن حصيلة ضحايا التصعيد السعودي الأخير ارتفعت إلى ألف و607 شهداء وجرحى، منهم 525 شهيدًا وألف و82 جريحًا.