32 شهيداً وجريحاً خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة والبيئة استشهاد وإصابة 32 مدنيًا جراء العدوان السعودي خلال الساعات الـ24 الماضية في أمانة العاصمة ومحافظات تعز وصعدة وصنعاء.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أن جرائم العدو السعودي أسفرت عن استشهاد مواطن وإصابة 31 آخرين، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان.
وأشارت إلى أن حصيلة ضحايا التصعيد السعودي الأخير ارتفعت إلى ألف و607 شهداء وجرحى، منهم 525 شهيدًا وألف و82 جريحًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 32 شهيداً وجريحاً خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.