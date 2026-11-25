لبوزة يواسي آل المتوكلبعث النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة بوفاة الاديب/ علي عبدالله علي المتوكل، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار النائب الثاني رئيس المؤتمر الشعبي العام الى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته الثقافية والخيرية وحضوره السياسي والاجتماعي الفاعل، وكذا مواقفه الوطنية في مختلف المنعطفات والمراحل.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى اخوان الفقيد الاستاذ/ اسماعيل عبدالله علي المتوكل، والاستاذ/ يحيى عبدالله علي المتوكل، والاستاذ/ احمد عبدالله علي المتوكل، والى أولاد الفقيد / محمد وفؤاد علي عبدالله على المتوكل، وكافة آل المتوكل، بمديرية جبلة محافظة إب، عبّرالدكتور قاسم لبوزة باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،،