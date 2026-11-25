وصول أحدث وأفضل ألواح الطاقة الى اليمن
أعلنت فرست سن إنيرجي عن وصول ألواح TCL SOLAR وتوفير أحدث حلول الطاقة الشمسية من شركة TCL SOLAR، بتقنيات متطورة تجمع بين الكفاءة العالية والأداء الموثوق لتلبية احتياج العملاء من الطاقة سواء للشركات والمؤسسات او للاستخدام المنزلي.
وتعتبر ألواح TCL SOLAR من أحدث الالواح وأكثرها جودة على مستوى العالم، حيث تتميز بمواصفات عالية الجودة وبقدرة تصل إلى 725W وكفاءة قصوى تصل إلى 23.3% وتقنية N-Type TOPCon وتوليد ثنائي الوجه (Bifacial Double Glass) وأداء متقدم في درجات الحرارة المرتفعة وظروف الظل.
وأكدت شركة فرست سن إنيرجي – الوكيل المعتمد في اليمن لشركة TCL SOLAR حرصها على توفير أحدث وأفضل المنتجات ذات تقنية إنتاجية أعلى وكفاءة أفضل وحلول طاقة تواكب الحاضر والمستقبل.
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