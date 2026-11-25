احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 نوفمبر 2026 11:21 مساءً -

تلقت غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل واشتعال النيران بها أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، في الاتجاه المؤدي إلى الهرم، بالقرب من محطة مترو القومية، ما أسفر عن وقوع عدد من المصابين، جرى نقلهم إلى مستشفى زايد التخصصي.

وعلى الفور، وجه الهلال الأحمر المصري فرق الاستجابة أثناء الطوارئ إلى موقع الحادث والمستشفى، لمساندة جهود قوات الحماية المدنية ورجال الإسعاف والأجهزة المعنية.