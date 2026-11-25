احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 نوفمبر 2026 11:21 مساءً - توجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الى مستشفيات زايد التخصصي وامبابة العام والوراق المركزي لمتابعة الوضع الصحي للمصابين ، وكلف نائبيه بالتوجه لموقع الحادث

ويتابع الوزير التداعيات الصحية لحادث الحريق الذي اندلع أعلى نفق عشرة بحي الوراق في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة لحظة بلحظة .

حيث وجّه برفع درجة الاستعداد بالغرفة المركزية للأزمات بديوان عام الوزارة، وكذا رفع درجة الاستعداد في المستشفيات الواقعة في الزمام الجغرافي لموقع الحادث ..

وأوضحت الوزارة أنه يشارك في عمليات الإنقاذ 39 سيارة إسعاف، مشيرةً إلى أن الحادث أسفر حتى الآن عن إصابة 15 شخصًا تم نقلهم إلى مستشفيات: زايد التخصصي، وإمبابة العام، والوراق المركزي، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 30 حالة وفاة في حصر أولي .

وتتقدم الوزارة بخالص العزاء لأهالي المتوفين، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين، وجارٍ استكمال المتابعة.