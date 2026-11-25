105 غارات عدوانية خلال 24 ساعة
أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أن العدو السعودي شن خلال الـ24 ساعة الماضية 105 غارات جوية وصواريخ.
وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن غارات وصواريخ العدو استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وعمران وحجة وصعدة والحديدة والضالع وإب ولحج والحديدة والبيضاء من خلال طائرات "F15 وتايفون"، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، والعدوان الصاروخي من نجران، خلّفت شهداء وجرحى من المدنيين.
وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدِنا خمسة آلاف و825 غارةً جويةً وصاروخًا.
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