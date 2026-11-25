احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 نوفمبر 2026 11:21 مساءً -

في إطار المتابعة المستمرة لانتظام حركة التشغيل ومستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي الأتوبيس الترددي (BRT)، توضح الشركة أنه نظرًا لقيام الجهات المختصة بغلق عدد من المناطق بالطريق الدائري، إثر نشوب حريق بالاتجاه القادم من التجمع في اتجاه الإسكندرية الزراعي، فقد تأثرت حركة السير بالطريق، الأمر الذي دفع عددًا من المواطنين إلى الاعتماد على الأتوبيس الترددي كوسيلة بديلة للتنقل، في ظل تعذر الحركة على الطريق الدائري.

وقد ترتب على ذلك زيادة ملحوظة في أعداد الركاب، وحدوث تكدسات بعدد من المحطات.

وعلى الفور، قامت الشركة بتفعيل خطة الطوارئ المعدة مسبقًا، واتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة للتعامل مع الموقف والعمل على تخفيف الكثافات والازدحام بالمحطات، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، تتقدم الشركة باعتذارها للسادة الركاب عن أي تأخيرات أو تكدسات خارجة عن إرادتها، نتيجة الظروف الطارئة المشار إليها، مؤكدة حرصها الدائم على انتظام الخدمة وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لمستخدمي الأتوبيس الترددي.