دوت الخليج -

النفط يرتفع أكثر من 1%

ارتفعت أسعار النفط الخام، اليوم، بأكثر من واحد بالمئة. النفط يرتفع أكثر من 1%ارتفعت أسعار النفط الخام، اليوم، بأكثر من واحد بالمئة. وزادت العقود الآجلة ‌لخام برنت 1.66 أو 1.82 بالمئة إلى 93.06 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس ‌الوسيط الأمريكي 92 سنتا أو 1.12 بالمئة إلى 82.97 دولار للبرميل. وارتفع كلا الخامين بأكثر من اثنين بالمئة أمس الثلاثاء.

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