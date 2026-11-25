احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 نوفمبر 2026 11:21 مساءً -

البدوي: سلامة المواطنين وحماية أرواحهم مسؤولية لا تحتمل التهاون أو التقصير

أعرب الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، عن بالغ الحزن والأسى إزاء الحادث المأساوي الذي شهدته منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، إثر اندلاع حريق هائل بسيارة محملة بالمواد البترولية أعلى الطريق الدائري، وامتداد النيران إلى عدد من السيارات.

وتقدم رئيس حزب الوفد بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر الضحايا، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وثمّن البدوي المتابعة الفورية للرئيس عبد الفتاح السيسي لتداعيات الحادث، وتوجيهاته بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمصابين وأسر الضحايا، مشيدًا بجهود رجال الحماية المدنية والإسعاف والأطقم الطبية في التعامل مع هذه الكارثة الإنسانية.

وأكد رئيس الوفد أن فداحة الحادث تستوجب إجراء تحقيق شامل وعاجل للوقوف على أسبابه وملابساته، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، فضلًا عن إعادة النظر في منظومة نقل المواد البترولية والخطرة عبر الطرق والمحاور المرورية ذات الكثافات العالية، وتشديد الرقابة على اشتراطات الأمن والسلامة، وتحديد مسارات وتوقيتات آمنة لنقل تلك المواد.

وطالب البدوي الحكومة بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للمصابين وأسر الضحايا، وسرعة صرف تعويضات مناسبة للمتضررين.

وشدد رئيس حزب الوفد على أن حماية أرواح المواطنين يجب أن تأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن مواجهة مثل هذه الكوارث لا ينبغي أن تقتصر على معالجة آثارها، وإنما يجب أن تمتد إلى معالجة أسبابها واتخاذ التدابير الوقائية الكفيلة بعدم تكرارها.