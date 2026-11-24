صنعاء تعلن إسقاط مقاتلة سعودية جديدة
تمكنت القوات المسلحة إسقاط طائرة استطلاع مسلح نوع تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء سواحل محافظة لحج.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه، أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلح نوع "وينق لونق 2" (Wing Loong II) تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء سواحل محافظة لحج.
وأكد أن إسقاط الطائرة تم بسلاح مناسب، مشيرًا إلى أن الطائرة تعد الحادية عشرة التي يتم إسقاطها من هذا النوع منذ بدء التصعيد.
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