41 شهيداً و35 جريحاً خلال 48 ساعةأعلنت وزارة الصحة والبيئة، استشهاد وإصابة 76 مدنيا جراء العدوان السعودي خلال الساعات الـ 48 الماضية في أمانة العاصمة ومحافظات الحديدة ولحج وتعز وصعدة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صدر عنها، أن جرائم العدو السعودي أدت إلى استشهاد 41 مدنياً بينهم نساء وأطفال، وإصابة 35 بينهم ثلاثة أطفال وسبع نساء.

وأشارت إلى أن حصيلة الضحايا منذ تصعيد العدو السعودي الأخير ارتفعت إلى ألف و497 شهيداً وجريحاً، منهم 491 شهيداً، وألف وستة جرحى.