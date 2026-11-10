أخبار اليمن : احذروا.. أمطار وسيول وتدني الرؤية

احذروا.. أمطار وسيول وتدني الرؤيةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً ورياح هابطة قوية على محافظات الضالع، وتعز، وإب، وريمة، وذمار، وصنعاء، وعمران، والمحويت، وحجة وصعدة وسهل تهامة والسواحل الغربية.

في حين قد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات لحج، وأبين، والبيضاء، وشبوة وحضرموت والسواحل الجنوبية.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في الشعاب والوديان أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية، وتدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب والسحب المنخفضة، ومن الانهيارات الصخرية والطينية في الطرق والمنحدرات الجبلية.

ودعا الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.