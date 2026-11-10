أخبار اليمن : عدوان سعودي يستهدف العاصمة صنعاء

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عدوان سعودي يستهدف العاصمة صنعاء

استهدف طيران العدو السعودي فجر اليوم بسلسلة من الغارات العاصمة صنعاء. عدوان سعودي يستهدف العاصمة صنعاءاستهدف طيران العدو السعودي فجر اليوم بسلسلة من الغارات العاصمة صنعاء. وأوضح مصدر محلي أن طيران العدو السعودي استهدف محطة المفزر للغاز بمنطقة جدر في مديرية بني الحارث. وأشار إلى أن طيران العدوان استهدف مبنى شركة النفط في الستين الجنوبي بمديرية الوحدة جنوب العاصمة صنعاء. وأكدت وزارة الصحة، استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين جراء استهداف العدو محطة المفزر للغاز في منطقة جدر بمديرية بني الحارث، وإصابة 6 آخرين باستهداف العدو لشركة النفط في الستين الجنوبي بمديرية الوحدة.

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