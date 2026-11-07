أخبار اليمن : 105 غارات عدوانية خلال 24 ساعة

105 غارات عدوانية خلال 24 ساعةأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، بأن العدو السعودي شن 105 غارات جوية وصواريخ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن غارات وصواريخ العدو السعودي، استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وعمران وحجة وصعدة ومأرب ولحج وذلك من خلال طائرات "F15 وتايفون" أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران وجيزان، وخلفت عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين جلُّهم من النساء والأطفال.

وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدِنا بلغت أربعة آلاف و369 غارة جوية وصاروخًا.