اللجنة المصرية تواصل إزالة الركام من شوارع غزة وفتح الممرات المتضررة بالآليات الميدانية (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 نوفمبر 2026 11:17 مساءً -

تواصل اللجنة المصرية في قطاع غزة جهودها الميدانية لرفع الركام وإزالة الأنقاض من الشوارع والممرات المتضررة، باستخدام الآليات والمعدات المخصصة لهذه الأعمال، في إطار التحركات الإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة السكان وتحسين ظروف التنقل داخل القطاع.

وتتابع اللجنة أعمال إزالة المخلفات والعوائق التي تعرقل حركة المواطنين في المناطق المتضررة، بما يسهم في تيسير المرور وفتح المسارات أمام السكان وفرق الإغاثة.

وتأتي هذه الجهود ضمن الأنشطة الميدانية التي تنفذها اللجنة المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، والمساعدة في التعامل مع آثار الدمار الذي طال الطرق والمرافق داخل القطاع.

وتواصل اللجنة المصرية العمل على تيسير الحركة في المناطق المتضررة من خلال استخدام الآليات الميدانية لرفع الركام وإعادة فتح الممرات، بما يساعد على تسهيل وصول المواطنين إلى احتياجاتهم اليومية.