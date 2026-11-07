أخبار اليمن : الامين العام المساعد يواسي آل العسمي

الامين العام المساعد يواسي آل العسميبعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة الى الشيخ / عبدالله عبدالله محمد العسمي وإخوانه وكافة آل العسمي بمديرية عمران منطقة الاشمور بمحافظة عمران، وذلك بوفاة الشيخ/ احمد عبدالله محمد العسمي، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار الامين العام المساعد الى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته التنموية والخدمية وحضوره السياسي والاجتماعي والخيري الفاعل.

وفي برقية العزاء عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وصادق مواساته بهذا المصاب.

سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميعاً الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".