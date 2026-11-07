اللجنة المصرية في غزة تواصل دعم الأسر بدار رعاية الأيتام وتوفير المياه ومستلزمات الطهي (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 نوفمبر 2026 11:17 مساءً -

تواصل اللجنة المصرية في قطاع غزة جهودها الإنسانية لتلبية الاحتياجات اليومية للأسر المقيمة في دار رعاية الأيتام المصرية، من خلال تيسير حصولها على المياه وأدوات الطهي اللازمة لتوفير متطلباتها المعيشية الأساسية.

وتأتي هذه الجهود ضمن أنشطة الدعم والإغاثة التي تنفذها اللجنة المصرية لمساندة الأسر الفلسطينية، وتخفيف الأعباء اليومية عنها في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

وتركز الجهود على توفير الاحتياجات الضرورية التي تساعد الأسر المقيمة داخل الدار على تدبير شؤونها اليومية، بما يسهم في تحسين ظروف الإقامة وتوفير قدر أكبر من الاستقرار المعيشي.

وتواصل اللجنة المصرية حضورها الإنساني في قطاع غزة عبر تقديم المساندة للأسر المتضررة، والعمل على تيسير حصولها على المستلزمات الأساسية اللازمة للحياة اليومية.