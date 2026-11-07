اتصال هاتفي بين فخامة الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي لتعزيز التعاون الثنائي وبحث أزمات المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 نوفمبر 2026 10:25 مساءً -

تلقى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وأوغندا ودفع التعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والتحديات التي تشهدها المنطقة.

وأوضح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد استعراض مسار العلاقات المصرية الأوغندية، حيث أكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الإسراع في دفع مشروعات التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح الشعبين ويدعم تطلعاتهما نحو التنمية والازدهار.

من جانبه أعرب الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني عن تقديره للتقدم الذي تشهده العلاقات بين القاهرة وكمبالا، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر وتوسيع مجالات الشراكة الثنائية خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المباحثات تناولت أيضا مستجدات عدد من الملفات الإقليمية، حيث شدد الرئيسان على أهمية تنسيق الجهود وتعزيز المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد الجانبان ضرورة احترام سيادة الدول والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها، باعتبار ذلك من المبادئ الأساسية لتسوية النزاعات ودعم الاستقرار الإقليمي، مع أهمية استمرار التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.