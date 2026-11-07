أول تصريح رسمي من سيراميكا بعد تكليف علي ماهر بقيادة منتخب مصر: "كل الدعم لمديرنا الفني"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 نوفمبر 2026 11:17 مساءً - حرص نادي سيراميكا على دعم مديره الفني علي ماهر، بعد تكليفه من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم بتولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني خلفًا لحسام حسن.

ونشر الحساب الرسمي لنادي سيراميكا رسالة دعم لعلي ماهر، جاء فيها: «كل الدعم لمديرنا الفني الكابتن علي ماهر بعد تكليفه بقيادة منتخب مصر».

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تكليف علي ماهر، المدير الفني الحالي لفريق سيراميكا، بتولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني الأول، خلفًا لحسام حسن، الذي وجه الاتحاد الشكر له ولجهازه الفني والإداري، وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، وعلى رأسها مواجهتا مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ويمتلك علي ماهر مسيرة تدريبية متنوعة في الكرة المصرية، بعدما تنقل بين عدد من الأندية، ونجح في ترك بصمة مع أكثر من فريق، قبل أن يصل إلى محطة تدريب منتخب مصر.