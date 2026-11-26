احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً - باشرت النيابة العامة التحقيقات في حادث تصادم وحريق ناقلة مواد بترولية بالوراق بمحافظة الجيزة، حيث انتقل المحامي العام لنيابة شمال الجيزة الكلية، على رأس فريق من أعضاء النيابة، إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للوقوف على أسبابه وملابساته.

كما انتقل فريق آخر من أعضاء نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية ونيابة الوراق الجزئية إلى مستشفيات إمبابة والوراق وبولاق الدكرور لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين.

وقد أمرت النيابة العامة بأخذ عينات DNA من جثامين المتوفين الذين لم يتم التعرف على هوياتهم، لإجراء المضاهاة اللازمة.

هذا، وقد أسفرت التقديرات المبدئية للحادث إلى إصابة ٢٥ شخصًا، ووفاة ٣٠ آخرين، وتفحُّم ٢٧ مركبة ما بين سيارات ودراجات بخارية. ويجري حصر الأعداد النهائية وفحص جميع التلفيات والخسائر للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بالحادث وتحديد المتسبب في وقوعه.