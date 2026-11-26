احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان الحصيلة النهائية لحادث اشتعال سيارة نقل محملة بمواد بترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، أسفل محور روض الفرج بمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن وفاة 31 مواطنًا وإصابة 26 آخرين، بعد اشتعال النيران في عدد من السيارات.

الدفع بـ39 سيارة إسعاف لنقل المصابين

وأوضحت الوزارة أنه تم الدفع بـ39 سيارة إسعاف للتعامل مع تداعيات الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية العاجلة والمتخصصة.

توزيع المصابين على المستشفيات

وأشارت الوزارة إلى أن مستشفى إمبابة العام استقبل 10 مصابين، ومستشفى شبرا 3 مصابين، ومستشفى الوراق المركزي 3 مصابين، ومستشفى زايد التخصصي 7 مصابين، ومستشفى القصر العيني مصابين اثنين، ومستشفى أهل مصر مصابًا واحدًا.

وأضافت أن إجمالي المصابين الذين لا يزالون يتلقون العلاج والرعاية الطبية يبلغ 21 مصابًا، موزعين بواقع مصابين اثنين بمستشفى إمبابة العام، و3 بمستشفى شبرا، ومصابين اثنين بمستشفى الوراق المركزي، و3 بمستشفى زايد التخصصي، ومصابين اثنين بمستشفى القصر العيني، ومصاب واحد بمستشفى أهل مصر.

تحويل 8 مصابين لوحدة الحروق وخروج 5 بعد التحسن

وأكدت الوزارة تحويل 8 حالات لاستكمال الرعاية الطبية بوحدة الحروق بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، فيما غادر 5 مصابين المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية.

وشددت الوزارة على استمرار تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لجميع المصابين من خلال الفرق الطبية المتخصصة، ومتابعة حالتهم الصحية بصورة مستمرة، مع توفير الإمكانات الطبية والعلاجية المطلوبة وفقًا لطبيعة الإصابات.

الجثامين تحت تصرف النيابة

وفيما يتعلق بالوفيات، أوضحت الوزارة أن الجثامين تحت تصرف النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

وتقدمت وزارة الصحة والسكان بخالص التعازي والمواساة إلى أسر ضحايا الحادث، داعية الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.