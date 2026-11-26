احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 نوفمبر 2026 02:21 مساءً -

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، استقبال استفسارات أسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بالوراق، وجميع الطلبات المرتبطة بتقديم سبل الدعم المختلفة، عبر الخط الساخن (16857)، ورقم واتساب (01577786753).

وأكدت الوزارة تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة لأسر الضحايا والمصابين، إلى جانب قيام الهلال الأحمر المصري بتقديم خدمات الدعم النفسي للمصابين وذوي الضحايا، وتوفير المساعدات المطلوبة ومساندة المتضررين وأسرهم في مواجهة تداعيات الحادث.

وتتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات الحادث منذ اللحظات الأولى، حيث وجهت رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق الفوري مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، للتواجد الميداني في المستشفيات، وحصر أعداد الضحايا والمصابين، وتنفيذ التدخلات الإغاثية وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.