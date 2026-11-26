احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 نوفمبر 2026 02:21 مساءً - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، في إطار جولته اليوم بعددٍ من المستشفيات للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث الحريق الذي وقع أمس على الطريق الدائري بالوراق، ومتابعة مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، ولا سيما في ضوء وجود وحدة متخصصة لمعالجة الحروق بالمستشفى.

ورافق رئيس مجلس الوزراء خلال جولته كل من: الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وكذا فريق الإغاثة بجمعية الهلال الأحمر المصري.

وخلال تفقده المستشفى، اطلع الدكتور مصطفى مدبولي على الحالة الصحية للمصابين، واستمع إلى شرح من الأطباء حول تطورات حالتهم الصحية، وطبيعة الإصابات، وأوجه الرعاية الطبية المقدمة لهم، والإجراءات المتخذة لتوفير العلاج اللازم، كما تابع الخدمات الطبية التي تقدمها وحدة معالجة الحروق بالمستشفى.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة استمرار المتابعة الدقيقة للحالات المصابة، والتأكد من معرفة أماكن وجودهم بالمستشفيات، ومتابعة تطورات حالتهم الصحية بصورة مستمرة، وطمأنة أهاليهم أولا بأول، وإطلاعهم على حالتهم الصحية، بما يضمن استمرار التواصل معهم ومتابعة أوضاعهم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية بذل أقصى الجهود لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتقديم كل أوجه الدعم لهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل والعودة إلى أسرهم في أتم صحة.