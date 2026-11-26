خطر خفي في الطعام.. يُصيبنا بالسّرطان؟!كشفت دراسة حديثة أن جزيئات بلاستيكية نانوية من نوع «البوليسترين» قد تصل إلى القولون عبر الطعام، وتسهم في تهيئة بيئة ملائمة لنمو الأورام، ما يثير مخاوف بشأن دورها المحتمل في زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

ويُعد البوليسترين من أكثر أنواع البلاستيك استخداماً حول العالم، إذ يدخل في صناعة عبوات الطعام والأغلفة البلاستيكية وحاويات التخزين وأكواب الوجبات السريعة، إلا أن المخاوف تتزايد بشأن تأثيره الصحي على المدى الطويل.

وأظهرت أبحاث سابقة أن أنسجة الأورام القولونية تحتوي على تنوع أكبر من جزيئات البلاستيك الدقيقة مقارنة بالأنسجة المحيطة بها، كما ربطت دراسات أُجريت على الفئران بين التعرض لهذه الجزيئات ونمو الأورام.

وفي دراسة جديدة نُشرت في مجلة Molecular Cancer، كشف باحثون عن آلية محتملة تفسر كيف يمكن لهذه الجزيئات أن تهيئ البيئة المعوية لظهور السرطان.

وأوضح فريق البحث، بقيادة شان زينغ وينغ هان من جامعة جنوب الوسط في الصين، أن جزيئات البوليسترين النانوية قد تفاقم سرطان القولون والمستقيم عبر مسار لم يكن معروفاً سابقاً، من خلال تفاعل معقد بين الملوثات البيئية والميكروبيوم المعوي وصحة الأمعاء.

وخلال التجربة، عُرّضت الفئران لمزيج من المواد الكيميائية المعروفة بقدرتها على تحفيز سرطان القولون والمستقيم، فيما تلقت مجموعة منها أيضاً جزيئات كروية نانوية من البوليسترين، يبلغ متوسط قطرها نحو 50 نانومتراً.

ولرصد مسار هذه الجزيئات داخل الجسم، وضع الباحثون علامات فلورية على بعضها، ما أتاح تتبعها عبر الجهاز الهضمي وصولاً إلى خروجها مع الفضلات.

وبعد تشريح الفئران، وجد الباحثون أن جزءاً من هذه الجزيئات وصل إلى الأعضاء، ولا سيما القولون. وأظهرت الفحوص الدقيقة أنها تراكمت بشكل أساسي داخل الجسيمات الحالّة في خلايا القولون، وهي تراكيب خلوية مسؤولة عن تفكيك المواد وإعادة تدويرها. إلا أن النتائج أشارت إلى أن هذه الجزيئات البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، حتى على المستوى الخلوي.

ورغم أن جميع الفئران تعرضت للمواد المحفزة للسرطان، فإن الفئران التي تناولت الجزيئات البلاستيكية طوّرت أوراماً أكثر بكثير مقارنة بالمجموعة الأخرى.

كما أظهرت النتائج أن الجزيئات النانوية قد تلحق أضراراً بالزغيبات الدقيقة في بطانة الأمعاء، وهي تراكيب تساعد على امتصاص العناصر الغذائية، وتؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على صحة البيئة المعوية.

ولاحظ الباحثون أيضاً تراجعاً حاداً في أعداد بكتيريا Faecalibaculum rodentium النافعة لدى الفئران التي تعرضت لجزيئات البوليسترين النانوية.

وتنتج هذه البكتيريا حمض البروبيونيك، وهو مركب قد يساعد على حماية الخلايا من التحول إلى خلايا ورمية. لكن الجزيئات النانوية أخلّت بهذه العلاقة التكافلية، ما أسهم في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لتطور سرطان القولون والمستقيم.

من جانبه، قال الجراح فرانك فريزل، المتخصص في سرطان القولون والمستقيم بجامعة أوتاغو في نيوزيلندا، والذي لم يشارك في الدراسة، إن المشكلة قد لا تكمن في الجزيئات البلاستيكية نفسها بقدر ما ترتبط بقدرتها على اختراق الطبقة المخاطية التي تحمي الأمعاء.

ومع ذلك، أقرّ الباحثون بوجود حدود واضحة للدراسة، أبرزها أن الجرعات التي أُعطيت للفئران كانت أعلى بكثير من مستويات التعرض التي قد يواجهها الإنسان في حياته اليومية، فضلاً عن الاختلافات البيولوجية بين الفئران والبشر، والتي قد تؤثر في طريقة تعامل الجسم مع هذه الجزيئات.

ورغم هذه القيود، يرى الباحثون أن هناك ما يستدعي دراسة احتمال أن تترك الجزيئات البلاستيكية الدقيقة والنانوية التي تدخل أجسامنا عبر الطعام آثاراً صحية على المدى الطويل، خصوصاً إذا كانت تؤثر في البكتيريا النافعة داخل الأمعاء بآلية مشابهة.

وخلص الباحثون إلى أن نتائج الدراسة تعمّق فهم التأثيرات الصحية المحتملة للجزيئات البلاستيكية النانوية الموجودة في البيئة، وتسلط الضوء على الميكروبيوم المعوي والمواد الناتجة عن نشاطه بوصفهما هدفين محتملين للتدخل مستقبلاً للحد من مخاطر السرطان المرتبطة بالتلوث.