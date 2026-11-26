احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، عن خالص تعازيها لمصر في ضحايا حادث حريق ناقلة الوقود، الذي وقع أمس الأربعاء على الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

وقالت الخارجية التركية، في بيان رسمي، إنها تشعر بحزن عميق إزاء سقوط ضحايا جراء حريق ناقلة الوقود على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.