احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، عن خالص تعازيها لمصر في ضحايا حادث حريق ناقلة الوقود، الذي وقع أمس الأربعاء على الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.
وقالت الخارجية التركية، في بيان رسمي، إنها تشعر بحزن عميق إزاء سقوط ضحايا جراء حريق ناقلة الوقود على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.
تركيا تتمنى الشفاء العاجل للمصابين
وتقدمت الخارجية التركية بخالص التعازي إلى أسر الضحايا والشعب المصري، داعية الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت أن الحصيلة النهائية للحادث بلغت 31 حالة وفاة و21 مصابًا، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.