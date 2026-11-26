احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان الحصيلة النهائية لحادث اشتعال سيارة نقل محملة بمواد بترولية، أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، أسفل محور روض الفرج بمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن اشتعال عدد من السيارات.

وأوضحت الوزارة أن الحادث أسفر عن وفاة 31 مواطنًا وإصابة 26 آخرين، حيث تم الدفع ب 39 سيارة إسعاف للتعامل مع تداعيات الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية العاجلة والمتخصصة.

وفيما يتعلق بالموقف الطبي للمصابين، أوضحت الوزارة أن المصابين تم توزيعهم على عدد من المستشفيات، حيث استقبل مستشفى إمبابة العام 10 مصابين، ومستشفى شبرا 3 مصابين، ومستشفى الوراق المركزي 3 مصابين، ومستشفى زايد التخصصي 7 مصابين، ومستشفى القصر العيني مصابين اثنين، ومستشفى أهل مصر مصابًا واحدًا.

وأضافت الوزارة أن إجمالي المصابين الذين ما زالوا يتلقون العلاج والرعاية الطبية يبلغ 21 مصابًا، من بينهم مصابان بمستشفى إمبابة العام، و3 مصابين بمستشفى شبرا، ومصابان بمستشفى الوراق المركزي، و3 مصابين بمستشفى زايد التخصصي، ومصابان بمستشفى القصر العيني، ومصاب واحد بمستشفى أهل مصر، فيما تم تحويل 8 حالات لاستكمال الرعاية الطبية بوحدة الحروق بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، وغادر 5 مصابين المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأكدت الوزارة أن جميع المصابين يتلقون أوجه الرعاية الطبية اللازمة من خلال الفرق الطبية المتخصصة، مع متابعة حالتهم الصحية بصورة مستمرة، وتوفير كافة الإمكانات الطبية والعلاجية المطلوبة وفقًا لطبيعة إصاباتهم.

وفيما يتعلق بالوفيات، أشارت الوزارة إلى أن الجثامين تحت تصرف النيابة المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

وتقدمت وزارة الصحة والسكان بخالص التعازي والمواساة إلى أسر ضحايا الحادث، داعية الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.