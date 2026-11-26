توغل إسرائيلي في ريف القنيطرة
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في الريف الشمالي لمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا.
وذكرت مصادر محلية، بأن قوة للاحتلال مكونة من آليتين عسكريتين توغلت في محيط تل أحمر بالقرب من قرية عين النورية، بالتزامن مع سقوط قذيفة أطلقتها قوات الاحتلال في محيط سد المنطقة.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال نصبت أيضا حاجزا عسكريا مؤقتا على الطريق الواصل بين مزارع الأمل وقرية عين النورية.
وفي سياق متصل، حلقت طائرات مروحية في أجواء منطقة حوض اليرموك بريف الغربي لمحافظة درعا، بالتزامن مع تحليق سرب من الطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء عدد من مدن وبلدات المحافظة.
وتواصل قوات الاحتلال خرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة في الجنوب السوري وتنفيذ عمليات مداهمة، فيما تؤكد سوريا مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من أراضيها.
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